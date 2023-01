Juventus, Rugani: "È una vittoria che ci voleva"

07-01-2023 21:54

In casa con l’Udinese è arrivata l’ottava vittoria di fila in campionato per la Juventus, dove tra i titolari c’era anche Daniele Rugani. Il difensore bianconero ne ha parlato a Dazn: “Sapevamo che sarebbe stata difficile. Facciamo spesso partite così, sappiamo quanto sia importante stare lì a soffrire. Le occasioni le creiamo e sappiamo di poter far male. È una vittoria che ci voleva, continuiamo la nostra scia e magari ci avviciniamo”.

Sui miglioramenti della squadra ha detto: “La sensazione di solidità è quella che la Juve deve avere e questa mossa ci ha dato certezze. Dobbiamo esser bravi a portarle avanti. Sappiamo quanto sia lunga la stagione”. Quindi, un ricordo di Gianluca Vialli con una sua frase: “La vita è il 20% quello che ti succede e l’80% come reagisci. Sono insegnamenti di vita bellissimi. Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo avrà qualcosa in più”.