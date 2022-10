Sampdoria: si cerca il sostituto di Giampaolo

03-10-2022 09:59

La sconfitta contro il Monza costa cara a Giampaolo. L’allenatore della Sampdoria perde il posto e libera la panchina blucerchiata ora alla ricerca di un traghettatore sino a fine anno. In pole position ci sono Claudio Ranieri e Roberto D’Aversa (per loro si tratterebbe di un ritorno), ma il club valuta anche le opzioni Stankovic e De Rossi. La scelta è legata alle condizioni economiche pretese dagli stessi, tuttavia l’ex capitano della Roma sarebbe in posizione più defilata in quanto non gradirebbe bruciarsi la carriera per un obiettivo mancato.