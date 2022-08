26-08-2022 13:20

Ore concitate per uno dei prospetti più interessanti della Serie A. Dopo la grande stagione disputata in Serie B con la maglia della Cremonese il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli sembra essere destinato a un’altra stagione in prestito, questa volta in Serie A: oltre al ritorno in grigiorosso si sta aprendo un’altra opportunità per il classe 2001.

Al momento in pole sembrerebbe esserci la Sampdoria di Marco Giampaolo, a caccia di un’alternativa di valore per la mediana. Fagioli per il gioco dell’ex tecnico di Milan e Torino sarebbe perfetto e soprattutto troverebbe più spazio rispetto alla Juve. Occhio però alle alternative: la prima ad aver palesato il proprio interesse è la Cremonese, ambiente tra l’altro ben conosciuto da Fagioli, ma sempre in Serie A hanno chiesto informazione ai bianconeri sia l’Empoli che il Monza, che però sono indietro nelle preferenze del calciatore. Il futuro di Fagioli è ancora incerto e l’ipotesi prestito, sempre in A, si fa sempre più concreta.

