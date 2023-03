Il difensore colombiano ha preso parte pienamente alla seduta di allenamento di gruppo di vista dell'Hellas Verona

17-03-2023 17:31

Sampdoria-Verona si avvicina e i blucerchiati continuano al “Mugnaini” di Bogliasco la preparazione in vista della sfida di domenica (ore 12.30) con i gialloblù (gara affidata al fischietto della sezione di Aprilia Maurizio Mariani.

Dejan Stankovic e staff hanno sottoposto in mattinata la squadra ad una seduta tecnico-tattica alla quale ha preso parte pienamente Jeison Murillo. Andrea Conti, Manuel De Luca e Sam Lammers proseguono invece i rispettivi percorsi differenziati; terapie e fisioterapia per Emil Audero; riabilitazione per Ignacio Pussetto. Domani, sabato, è in programma la rifinitura pomeridiana.