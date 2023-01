Sampdoria, Stankovic: "Vialli? I messaggi di benvenuto li tengo nel cuore"

07-01-2023 22:28

Ai canali ufficiali del club, il tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic ha analizzato il match contro i primi in classifica: “Il primo pensiero va naturalmente a Luca Vialli. I suoi messaggi di benvenuto alla Sampdoria me li tengo stretti: me li ha mandati con affetto, amore e rispetto e mi ha colpito dritto nel cuore. Mando un abbraccio alla famiglia: abbiamo perso un grande uomo. Il Napoli è una squadra che ha fatto vedere il proprio valore dall’inizio della stagione. Sono favoriti per la vittoria dello Scudetto e arrivano come favoriti a Marassi. Guardiamo noi stessi. La prestazione col Sassuolo è stata convincente a livello mentale, tattico e fisico. Siamo stati bravi e concentrati. Dobbiamo cercare di migliorare partita dopo partita. Arriva un grande avversario che tutte le qualità. Hanno un grandissimo allenatore che ha dimostrato il proprio valore negli ultimi anni”.

Stankovic vuole tornare al successo in casa: “Cerco di capire come mai abbiamo tanto freno a mano quando giochiamo a Marassi. Abbiamo lavorato anche sul fatto che è casa nostra, sono i nostri tifosi. Ok, possono essere dispiaciuti o arrabbiati quando non facciamo prestazioni del livello della Sampdoria ma la nostra casa deve essere la nostra forza. Una enorme forza che ci spinge a fare risultati che nessuno si aspetta. Questo deve cambiare. Si può sbagliare una, due o 100 palle. Non si deve sbagliare approccio o atteggiamento. Questo riconosce il tifoso doriano e non vedo l’ora che Marassi diventi la nostra fortezza”.