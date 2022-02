Sampdoria, Thorsby: "Con Giampaolo sembra di essere tornati a scuola"

25-02-2022 11:29

L’esterno della Sampdoria Morten Thorsby ha parlato a Tuttosport della situazione in casa blucerchiata in seguito all’arrivo sulla panchina di Marco Giampaolo. Ecco le sue considerazioni:

“Non è stato facile riemergere, era tutto in salita e le difficoltà parecchie. Adesso siamo in una situazione migliore, certo ma tutt’altro che tranquilla. Dobbiamo spingere tanto, lavorare per crescere e raggiungere una posizione più consona alle possibilità di questa squadra. Naturalmente le vittorie aiutano, soprattutto a quell’aspetto mentale di cui ho parlato prima, ma a Bergamo già ci attende un esame delicatissimo. Ma sono molto fiducioso e credo in questa Sampdoria”.

Una fiducia che traspare anche dalle ultime prestazioni incoraggianti, anche se rimane lo stesso il problema attaccanti e infortuni:

“Siamo nelle mani di un insegnante di calcio. Già perché lui allena e insegna. Con mister Ranieri io sono cresciuto tanto, con lui giocavo molto di fisico di testa. C’era infatti uno schema che prevedeva il lungo lancio del portiere per la “spizzata” di testa al compagno più vicino. Adesso con Giampaolo è cambiato il gioco della squadra e quindi anche il mio. Ma voglio migliorare e dimostrare di essere un giocatore anche tecnico non solo fisico. Ho tanto da imparare da Giampaolo e voglio farlo così da affinare le mie capacità calcistiche. A 25 anni ho ancora parecchio da dimostrare e da imparare. Tra l’altro conoscevo l’attuale mister perché io arriva alla Sampdoria tre anni fa quando lui andò via. Ma io firmai per la Sampdoria il gennaio precedente da allora guardai tutte le partite blucerchiate e mi feci un’idea di quello che chiedeva Giampaolo ai suoi giocatori. Quindi, quand’è tornato sapevo già cosa mi sarebbe aspettato”.

Un commento anche sul ritorno di Giampaolo, che ha sostituito Roberto D’Aversa dopo una prima parte di stagione priva di soddisfazioni:

“A me sembra un po’ di essere tornato a scuola. Ma mi applico per capire le sue indicazioni consapevole che posso fare il salto di qualità seguendolo. E quindi mi alleno con entusiasmo. Ripeto: il mio ultimo step di crescita professionale è aumentare la mia espressione tecnica nelle giocate singole e di squadra. E credo che Giampaolo in questo mi possa dare tanto”.

OMNISPORT