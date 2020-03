San Marino, fermi tutti i campionati di calcio

Si ferma il calcio sammarinese. E' la stessa Federazione (Fsgc) ad annunciare in una nota "la sospensione di ogni forma di attività negli impianti sportivi in gestione fino a nuova indicazione delle competenti autorità. Una misura atta allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Coronavirus sul territorio sammarinese, in osservazione al Decreto Legge n. 44/2020, nonche' per evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dal territorio della Repubblica o all'interno dello stesso".

Resta consentito lo svolgimento di competizioni e sedute di allenamento degli atleti che partecipano a manifestazioni internazionali, "previa autorizzazione da parte dei genitori nel caso si tratti di minorenni. In tali circostanze la Federazione fornira' proprio personale medico per effettuare i controllo idonei a contenere il rischio di diffusione del virus Covid-19 tra atleti, tecnici, dirigenti ed accompagnatori che vi partecipano". Lo riporta l'Ansa.

SPORTAL.IT | 09-03-2020 12:42