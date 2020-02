Sanremo 2020: chi è Miguel Paixao, l'uomo accanto a Ronaldo

Per quanti l’avessero notato solo giovedì sera, quando le telecamere di Rai 1 si sono soffermate su Cristiano Ronaldo, seduto in prima fila all’Ariston, il suo nome è Miguel Paixao. Non ha mai staccato, non ha mai allontanato l’obiettivo della sua telecamera (essendo munito di uno smartphone di ultimissima generazione) da Georgina Rodriguez, figura centrale della serata e di notevole curiosità.

Cristiano Ronaldo e l’amico misterioso in sala

Elegante, al pari del pluripremiato campione della Juventus che da poco ha compiuto 35 anni, è amico di CR7 da anni ed è comparso accanto al giocatore in eventi pubblici e in occasioni private rappresentando parte integrante di quel clan che Ronaldo si è costruito attorno alla famiglia (per lui pilastro imprescindibile). Il suo nome è Miguel Paixao, ex calciatore, di diritto tra gli amici più intimi e presenti di Cristiano e che con lui ha condiviso pallone, storia e vita fin dai tempi della loro militanza nello Sporting Lisbona.

L’amico calciatore

Coetaneo di CR7, è nato il 14 marzo 1984, di ruolo ala destra e all’occorrenza trequartista ha conosciuto lo juventino all’epoca della militanza nel club lusitano. Mentre la carriera di Ronaldo è stato un crescendo, Paixao è rimasto in Portogallo concludendo de facto la sua carriera nel 2015. La sua amicizia con il Pallone d’Oro è stata una costante della sua vita e proprio in virtù del suo legame è stato uno degli ideatori del Museo di Ronaldo, in quel di Madeira.

VIRGILIO SPORT | 07-02-2020 11:26