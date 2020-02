Cristiano Ronaldo e Georgina rubano la scena a Sanremo

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez protagonisti nella terza serata del Festival di Sanremo, giunto alla 70esima edizione. Il fuoriclasse portoghese ha seguito la moglie dalla prima fila del teatro Ariston, insieme all’amico Miguel Paixao.

Per una volta non era CR7 al centro dell’attenzione ma la compagna Georgina, che si è presentata sul palco in un abito grigio interamente ricoperto di un ricamo luccicante. La co-conduttrice della terza serata ha inscenato una simpatica gag con Amadeus, che ha indossato una giacca davanti juventina, dietro nerazzurra con nome (Lukaku) e numero (9), segno della sua fede interista.

Siparietto anche tra lo stesso cinque volte Pallone d’Oro e il conduttore di Sanremo, che è sceso dal palco per consegnargli un gagliardetto della Juve e il portoghese ha ricambiato con una maglia numero 7 bianconera.

Poi in una seconda uscita a mezzanotte, in abito nero, Georgina ha ballato il tango (“‘E’ la prima volta che lo faccio” dirà poi”) davanti agli occhi di un Ronaldo orgoglioso ed emozionato. Alla fine dell’esibizione ha consegnato i fiori e ha dato un bacio al suo CR7.

SPORTAL.IT | 07-02-2020 07:43