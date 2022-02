Sanremo 2022, Amadeus segna il punto vincente:arriva Matteo Berrettini

01-02-2022 10:12

Con martedì 1° febbraio si inizia a giocare per davvero. Amadeus ha preparato quella che dovrebbe essere una macchina perfetta, tra intrattenimento e norme anti Covid, con il supporto di Fiorello e di Checco Zalone, il quale ha promesso già un irriverente lettura di questo ruolo assegnatogli dal direttore.

Un uomo di televisione, con estrema attenzione a personaggi e contenuti e che non ha mancato nella scelta di un ospite eccezionale, per la serata di esordio della kermesse canora, edizione numero 72. Matteo Berrettini, infatti, salirà sul palco dell’Ariston a godersi quanto costruito in quest’ultima stagione e, più di recente, negli Australian Open.

Sanremo 2022: Matteo Berrettini ospite di Amadeus

Berrettini, che con la semifinale agli Australian si è guadagnato la sesta posizione nel ranking, è tra gli italiani che sta rendendo la bandiera ancora più celebre e apprezzata con il suo tennis, quello che l’ha reso noto come The Hammer. Per ora il momento dedicato a Matteo, in qualità di protagonista aggiunto, non è stato anticipato com’era prevedibile.

Si immagina che saranno momenti carichi di intrattenimento, legati al mondo della racchetta e alle sue prodezze. Uno spazio potrebbe essere reso ancora più gradevole da una incursione, magari…

Sanremo 2022: il programma della prima serata

In questa serata di apertura, ad affiancare Amadeus nella conduzione ci sarà l’attrice Ornella Muti. In gara 12 dei 25 artisti in gara: Achille Lauro, Ana Mena, Dargen D’Amico, Gianni Morandi, Giusy Ferreri, La Rappresentante di Lista, Mahmood e Blanco, Massimo Ranieri, Michele Bravi, Noemi, Rkomi e Yuman in ordine sparso, in attesa della scaletta ufficiale.

Super ospiti i Måneskin, “campioni uscenti” della precedente edizione nonché vincitori dell’Eurovision Song Contest 2021, i quali sono stati investiti dal compito di far esplodere ascolti e share in apertura. Tra gli ospiti musicali, inoltre, i Meduza, gruppo house italiano diventato famoso in tutto il mondo nel 2019 con il singolo “Piece of Your Heart”.

