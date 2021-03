Sanremo, Cristiana Girelli conquista il pubblico

Pochi minuti, peraltro a tardissima serata, ma intensi.

Si può riassumere così la presenza di Cristiana Girelli sul palco dell’Ariston durante la seconda serata del 71° Festival di Sanremo.

Il centravanti della Juventus e della Nazionale ha raccontato ad Amadeus gli inizi della propria passione per il calcio e della propria carriera, per poi fare il lancio di Giò Evan, uno dei 26 cantanti in gara.

Il pubblico sembra avere gradito se è vero che la sua apparizione, come riportato dall’Ansa, ha fatto registrare ben 722 conversazioni online, secondo quanto emerso dalla Tim Data Room.

Il giorno dopo Girelli ha affidato le proprie emozioni ad un post su Instagram: “Sarà difficile riprendermi da questa emozione. È stato davvero bello poter portare su questo palco un piccolo pezzo di me, di noi, e del nostro mondo.

Riassumendo: Le scale le ho fatte tutte. Sarebbe stato più facile entrare in scivolata. Sarei rimasta lì 90 minuti. È stata un’esperienza PAZZESCA. C’ero io sul palco ma c’erano anche tutte le mie compagne”.

OMNISPORT | 04-03-2021 15:46