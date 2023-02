Al Festival di Sanremo c’è spazio anche per il mondo del calcio con il piccolo attore Mario Di Leva che regala la maglia del Napoli ad Amadeus e scherza: “Fa freddo a -13”

09-02-2023 09:18

Il Festival di Sanremo raccoglie in una settimana tutto quanto avviene in Italia, dai temi di politica fino ovviamente al mondo del calcio. Non c’è solo musica sul palco del Teatro Ariston e la seconda serata della kermesse lo conferma quando il piccolo Mario Di Leva, regala una maglia del Napoli ad Amadeus.

Sanremo, Amadeus e la maglia del Napoli

Il mondo del calcio fa capolino a Sanremo quando sul palco arrivano Francesco Arca e il piccolo Mario Di Leva, i due attori presentano la fiction Rai “Resta con me” che andrà in onda il prossimo 19 febbraio. Il giovane attore ha deciso di regalare una maglia del Napoli ad Amadeus che ha subito replicato: “Io tifo Inter e siamo gli unici che vi hanno battuto”. La risposta del piccolo Mario non si è fatta attendere: “Fa freddo a -13?”, facendo riferimento ai punti di distacco che i nerazzurri hanno in classifica.

Sanremo, chi è il baby-attore Mario Di Leva

Solo 10 anni ma tanta sfrontatezza. Mario Di Leva ha affrontato con un po’ di timidezza ma anche con tanto piglio la sua apparizione sul palco dell’Ariston insieme a Francesco Arca per presentare la fiction “Resta con me”. Mario è figlio d’arte, anche Papa Francesco è un attore. E nonostante i soli 10 anni di età vanta già diverse esperienze a cominciare dal film “Il sindaco del Rione Sanità” di Mario Martone, ma anche i Fratelli De Filippo di Sergio Rubini, per finire a “Una boccata d’aria” e “Come prima”.

Amadeus e la maglia del Napoli: il web esplode

Il siparietto tra il piccolo Mario e Amadeus andato in scena sul palco dell’Ariston non passa inosservato sui social. La sfrontatezza del giovane Di Leva diventa subito un tema caldo e la battuta sui 13 punti di distacco fa il giro del web: “92 minuti di applausi per il piccolo Mario”, scrive Penna e obiettivo. Mentre c’è chi prova a puntare sull’aspetto scaramanzia: “La prima e unica volta che Amadeus ha ricevuto in omaggio a Saremo una maglia di una squadra (il Milan), quest’ultima vinse il campionato, quest’anno ha ricevuto la maglia del Napoli”.