Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha concesso una lunga intervista alla Bild ed ha parlato anche del futuro di Victor Osimhen e di Khvicha Kvaratskhelia

08-02-2023 16:12

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Dallo scudetto al mercato, passando per la Champions League. Il presidente Aurelio De Laurentiis si è concesso in una lunga intervista al giornale tedesco Bild in vista del match di Champions League che vedrà il suo Napoli impegnato contro l’Eintracht Francoforte.

Non solo scudetto, De Laurentiis pensa alla Champions

Il Napoli è lanciatissimo al primo posto in classifica in serie A e sogna uno scudetto che manca da oltre 30 anni, ma perché non sognare in grande e pensare anche alla Champions? Nel corso della sua intervista il presidente De Laurentiis ha affrontato anche il discorso Europa.

“Credo che il Napoli possa vincere la Champions proprio come i bookmaker che ci vedono come il quarto o quinto candidato più probabile. Certamente alcune squadre sono più forti”.

Napoli, De Laurentiis: “Questa squadra è un colossal”

L’obiettivo principale rimane per la rincorsa allo scudetto. Un trofeo che a Napoli manca dai tempi di Maradona e che regalerebbe al presidente De Laurentiis e al suo periodo alla guida del club una dimensione storica per la città.

“Ho sempre saputo di aver messo insieme una squadra competitiva. Negli ultimi 10 anni circa siamo sempre stati tra le prime 4 e spesso secondi. In estate abbiamo avuto la lungimiranza di ringiovanire la squadra e rafforzarla. E il nostro allenatore Luciano Spalletti sa perfettamente come apprezzare questi giocatori”.

Il presidente partenopeo elogia la squadra per il lavoro fatto fino a questo momento e sogna l’appuntamento con la storia.

“Che film sarebbe questo Napoli? Un colossal. Nella sua storia il Napoli ha vinto due scudetti entrambi ai tempi di Maradona. Il tricolore sarebbe il giusto culmine di un percorso straordinario. Per la città significherebbe prestigio, buoni affare e prosperità. E’ un riscatto”.

Napoli, De Laurentiis “blinda” Osimhen e Kvaratskhelia

Ma il momento dell’intervista che forse interessa di più ai tifosi del Napoli è quello che riguarda i futuro di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, i due giocatori che in questo momento stanno trascinando la squadra. E De Laurentiis sembra non avere nessuna intenzione di cederli.

“I nostri giocatori sono molto richiesti ma non devo vendere uno. Non abbiamo debiti. Se voglio produrre un buon spettacolo, voglio avere i migliori interpreti. E io li ho. Nei 400 film che ho prodotto ho avuto i migliori attori e registi del cinema italiano e mondiale. Ed è stato lo stesso con Lavezzi, Cavani, Jorginho, Higuain e Hamsik e ora Osimhen e Kvaratskhelia. Non credo che loro due se ne vadano in estate”.

Napoli, De Laurentiis rassicura i tifosi dell’Eintracht

In vista della sfida di Champions League, tra Napoli ed Eintracht Francoforte molti siti e giornali tedeschi hanno parlato della pericolosità di una trasferta a Napoli per i tifosi dell’Eintracht, ma De Laurentiis rassicura.