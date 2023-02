Gli azzurri possono infrangere il primato di punti della Juventus 2013/14, più complicato aggiornare quelli riguardanti gol fatti e gol subiti. Osimhen può eguagliare Higuain e Immobile

06-02-2023 13:12

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Grazie alla vittoria sullo Spezia il Napoli continua a comandare in campionato anche se con un vantaggio che non è cresciuto, a causa del successo dell’Inter nel derby. Gli azzurri sono a +13 sulla seconda e proseguendo di questo passo potrebbero non solo vincere lo scudetto, ma anche fissare alcuni nuovi record della Serie A. Scopriamo quali.

Il Napoli e il record di punti della Juventus

Il traguardo più intrigante alla portata del Napoli riguarda di certo il record di punti: la squadra di Luciano Spalletti è a quota 56 in classifica con 17 giornate da giocare, ciò vuol dire che – in linea teorica – vincendo tutte le partite rimaste potrebbe arrivare ad un massimo di 107 punti.

Per stabilire il nuovo primato della serie A, però, ne basterebbero 103 totali (ovvero 47 nelle restanti 17 partite, pari a 15 vittorie e due pareggi): a 102 punti, infatti, si fermò la Juventus di Antonio Conte nella stagione 2013/14, ad oggi la squadra che ha ottenuto il punteggio più alto in classifica da quando in serie A si assegnano 3 punti per vittoria.

Il Napoli e il record di gol fatti e subiti

Più complicato, ma non impossibile, che il Napoli riesca a eguagliare un altro record della Juventus, quello relativo al numero di gol subiti in una singola stagione. Per due volte, nel 2011/12 e nel 2015/16, i bianconeri sono riusciti a chiudere la serie A (vincendola) con appena 20 reti subite: la migliore prestazione di una difesa in un campionato a 20 squadre. Nonostante il Napoli abbia oggi la miglior difesa della serie A – ha subito 15 reti (0,7 a partita) – è difficile immaginare che riesca a incassare solo 5 gol nelle prossime 17 partite.

Più abbordabile è il record riguardante il maggior numero di gol segnati in una serie A a 20 squadre, appartenente al Milan dell’allenatore ungherese Lajos Czeizler, capace nella stagione 1949/50 di realizzare 118 reti in 38 partite, ad una media di 3,10 a partita. Il Napoli di Spalletti ha segnato finora 51 gol, ad una media di 2,4 reti per gara: Victor Osimhen e soci dovrebbero alzare il proprio tasso di prolificità, già straordinario, e segnare 67 reti nelle restanti 17 gare del torneo, ovvero 3,9 a partita: impossibile?

Napoli, Osimhen punta al record di Higuain e Immobile

Ci sono poi i record individuali, su tutti quelli riguardanti il numero di gol segnati da un giocatore in un singolo campionato. Un dato aggiornato ripetutamente in epoca recente: prima Gonzalo Higuain con il Napoli nella stagione 2015/16 e poi Ciro Immobile con la Lazio 2019/20 hanno toccato quota 36 reti, primato assoluto per la serie A.

Victor Osimhen vanta 16 gol in 17 presenze nella stagione in corso, quindi avrebbe bisogno di 20 gol nelle prossime 17 partite per riuscire a raggiungere i due illustri colleghi, tenendo una media di più di un gol per gara (1,17 per la precisione). Un’impresa improbabile ma non impossibile, almeno analizzando il recente cammino del nigeriano: Osimhen, infatti, ha segnato 7 gol nelle ultime 5 partite, ad una media di 1,4 gol per gara. Continuasse così, “Air” Victor manderebbe in soffitta i primati di Higuain e Immobile.