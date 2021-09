Santiago Muñoz dal 1': il Newcastle osserva come nel film 'Goal!'

Da Santiago Muñez a Santiago Muñoz. Dal calcio cinematografico a quello reale. Nel campionato messicano, ha fatto infatti il suo esordio da titolare tra i grandi il secondo, 18enne attaccante messicano-statunitense che ha fatto parlare di sè ampiamente sui social.

L’assonanza del nome, infatti, ha riportato alla mente la trilogia Goal!, in cui il fittizio Santiago Muñez partiva da un contesto difficile in Messico per poi man mano prendersi la scena mondiale, giocando anche per il Real Madrid (con diversi cameo dei Galactios di allora e non solo).

L’esordio di Muñoz ha portato il Newcastle a commentare sui social, visto e considerando come nei film di Goal, Muñez giocasse proprio per gli inglesi. L’ultimo film della serie è uscito nel 2009, in una parabola discendente sia di apprezzamento da parte di critici e fans, sia per quanto riguarda i botteghini.

L’emoticon degli occhi vigili con cui il Newcastle ha commentato l’esordio del giovane messicano nel campionato centro-camericano ha fatto pensare a qualcuno come in futuro la realtà possa camminare nello stesso piano della finzione, con un ingaggio da parte di Muñoz.

Tempo al tempo, intanto i tifosi vedono in Muñoz il possibile nuovo grande protagonista del calcio messicano, dopo le promesse Dos Santos, Chicharito e Vela sì con buoni numeri anche in Europa, senza però riuscire mai ad alzare l’asticella per entrare nell’olimpo dei grandi.

Santiago Muñoz riuscirà a fare meglio nella vita reale rispetto al Santiago Muñez filmico? Si vedrà: la strada è appena iniziata.

OMNISPORT | 01-09-2021 21:13