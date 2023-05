Sara Simeoni, rubata la medaglia d'oro di Mosca 1980: l'appello

L'ex Azzurra: "Significa moltissimo, restituitemela".

Disavventura per la leggenda azzurra Sara Simeoni: la grandissima ex altista azzurra ha subito un furto nella sua abitazione di Rivoli Veronese. I ladri le hanno sottratto la medaglia d’oro delle Olimpiadi di Mosca del 1980.

“Per fortuna ho ritrovato i due argenti, ma dell’oro di Mosca mi hanno lasciato solo la fascetta, insieme a delusione, amarezza e sconforto”, sono le parole di Sara Simeoni riportate da larena.it. “Non avrei mai immaginato di dovermene separare”.

Il furto è avvenuto sabato sera, quando Sara Simeoni era a Scandiano a promuovere un libro: oltre alla medaglia, sono state sottratte collane, braccialetti e anelli e altri trofei conquistati in carriera. “Un disastro, mi si chiude la bocca dello stomaco a parlarne. Mi hanno lasciato le targhe ma non hanno lo stesso valore”.

La medaglia “ha una tiratura limitata, l’oro chissà se l’avrà visto, e paradossalmente dal punto di vista economico, si guadagna di più a vendere un bronzo, che ai Giochi non ho mai preso”.

L’appello ai microfoni della Rai: “Ai ladri faccio un appello: che mi restituiscano almeno quella medaglia. Loro non se ne potranno fare niente, non ne trarranno alcun guadagno. Per me invece ha un grande significato”.