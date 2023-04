Alessandra De Stefano, dopo l’addio a RaiSport la svolta: sarà corrispondente da Parigi

Svolta improvvisa nella carriera della giornalista Alessandra De Stefano che dopo aver lasciato il ruolo di direttrice di RaiSport, diventa la corrispondente da Parigi per la tv di stato

12-04-2023 18:15

Nuova svolta nella carriera di Alessandra De Stefano che dopo aver lasciato il ruolo di direttrice di RaiSport approda in una posizione completamente diversa nel mondo Rai: la giornalista sarà infatti la corrispondente da Parigi per la tv di stato.

Rai, un trio di donne dalla capitale francese

A rivelare il nuovo ruolo di Alessandra De Stefano all’interno della Rai è il sito TvBlog che spiega come l’amministratore delegato Carlo Fuortes ha appena nominato Alessandra De Stefano corrispondente da Parigi. Un ruolo che la giornalista ricoprirà immediatamente visto che sarà operativa dalla capitale francese già ella giornata di lunedì. Un incarico che De Stefano ricoprirà insieme a due colleghe: Nicoletta Manzione e Giovanna Botteri, per comporre un trio tutto al femminile da Parigi. Una nuova esperienza per Alessandra De Stefano che del resto conosce molto bene Parigi visto che nel 2006 ha sposato Philippe Brunel, giornalista de L’Equipe.

Alessandra De Stefano, l’addio alla redazione RaiSport

Solo qualche settimana fa Alessandra De Stefano ha dato il suo addio alla redazione di RaiSport di cui è stata direttrice per un anno e mezzo. La gestione della redazione sportiva della Rai nel corso del “regno” De Stefano è stata caratterizzata da malumori e polemiche sin dai primi giorni. Le sue scelte avevano infatti creato attrito con la vecchia guardia della redazione, ma soprattutto con Paola Ferrari. Inoltre la De Stefano ha pagato il flop della trasmissione sui Mondiali che doveva ripetere il successo del Circolo degli Anelli.

RaiSport, la guida affidata a Marco Franzelli

La direzione di RaiSport è stata affidata ad interim a Marco Franzelli ma dopo le dimissioni di Alessandra De Stefano si è aperto un vero e proprio “casting” per ricoprire una posizione molto importante all’intero della tv di stato. La redazione di RaiSport è da sempre ritenuta un ambiente molto complicato: nelle ultime settimane i nomi dei possibili candidati sono stati quelli di Auro Bulbarelli, già direttore dal 2018 al 2021, di Marco Lollobrigida e di Sabrina Gandolfi. Decisamente più difficile invece un ritorno da direttore per Enrico Varriale.