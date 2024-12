Sci alpino, Sarrazin si è risvegliato dal coma: la Fis difende gli organizzatori dello Stelvio. Paura anche per Clara Direz

Lo sciatore francese ha risposto bene all’intervento chirurgico e la federazione francese rende note le condizioni dopo la terribile caduta nelle prove di discesa. La FIS replica alle critiche all’Italia

Cyprien Sarrazin è fuori pericolo. Le notizie che arrivano dalla federazione francese di sci e dall’ospedale di Sondalo sono rassicuranti e fanno tirare un sospiro di sollievo dopo la grande paura nella giornata di ieri. Le condizioni dello sciatore francese, che si era procurato un ematoma intracranico dopo la caduta nelle prove cronometrate della discesa libera di Bormio, sono in miglioramento ed è uscito dal coma.

Le condizioni di Sarrazin

Migliorano le condizioni di Cyprien Sarrazin. Lo sciatore francese è stato operato la scorsa notte per decomprimere l’ematoma intracranico riportato dopo la caduta nelle prove della discesa di Bormio, andata in scena oggi. L’operazione eseguita all’ospedale di Sondalo è perfettamente riuscita e nel tardo pomeriggio la federazione francese ha fatto sapere che lo sciatore francese è “sveglio, cosciente e in condizioni stabili” e che “sarà tenuto sotto osservazione per un periodo di tempo non ancora definito”. Notizie che fanno tirare un sospiro di sollievo a tutto il circo bianco che ora aspetta anche il ritorno di Cyprien.

La risposta della FIS

Dopo le polemiche nella giornata di ieri con le critiche agli organizzatori della discesa di Bormio, ora arriva la replica della FIS (la federazione internazionale) attraverso le parole di Markus Waldner: “C’è una critica ogni settimana, a Gurl il tracciato era troppo duro, a Live troppo liscio. Facciamo uno sport che si pratica all’aria aperta. Gli organizzatori fanno il massimo per preparare al meglio le piste e la Stelvio era preparata come fanno ogni anno. Il problema è stato che nel giorno di Natale c’è stato troppo vento e sappiamo cosa significa. Secca la neve e per questo motivo la neve non era uniforme per tutti tre chilometri della pista, cosa che è impossibile da fare”.

Paura per Clara Direz

La Francia ha vissuto un’altra giornata con il fiato sospeso dopo la caduta di Clara Direz. L’atleta transalpina non è riuscita a frenare dopo la linea del traguardo nella seconda manche del gigante vinto da Federica Brignone e ha finito la sua corsa contro i materassi, sbattendo molto forte anche la testa. La francese è stata immediatamente accompagnata in ospedale per un trauma cranico ma il medico della squadra ha fatto sapere che gli accertamenti medici sono stati rassicuranti e che Direz si unirà al resto della squadra già nel corso della giornata prima di cominciare il percorso di recupero nei prossimi giorni.