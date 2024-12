Sci, Federica Brignone vince il gigante di Semmering ed è prima in classifica: Sabrina Gandolfi perde la voce

Il trionfo in Austria spinge la valdostana al comando della classifica: scalzata Camille Rast. Ma sul web spopola la giornalista Rai, quasi afona in diretta.

Straordinaria Federica Brignone. La seconda vittoria stagionale in gigante proietta la fuoriclasse valdostana in vetta a due classifiche di Coppa del Mondo: la generale e, appunto, quella di specialità. Vittoria netta e condotta di gara magistrale per Fede a Semmering, davanti alla svedese Sara Hector. Una gara che molto probabilmente Brignone avrebbe ottenuto comunque, anche senza il clamoroso errore che ha penalizzato una delle sue rivali più accreditate, Lara Gut-Behrami, nel corso della seconda manche.

Sci, classifica Coppa del Mondo: Brignone leader

Grazie ai 100 punti conquistati, Brignone ha operato il sorpasso in classifica generale: ora è a quota 319, a +18 su Camille Rast, la svizzera giunta soltanto 17ma a Semmering. Più indietro Gut-Behrami, distanziata di 50 punti, e tutte le altre, comprese Mikaela Shiffrin e Sofia Goggia. E non solo. L’exploit sulla pista austriaca, dove in precedenza non aveva mai vinto, ha proiettato Fede al comando anche della classifica di specialità: per lei 200 punti contro i 196 di Hector e i 140 della neozelandese Alice Robinson. Riconquistato, dunque, il pettorale rosso che spetta alla leader della graduatoria della “coppetta”.

Il record di Brignone: meglio di Goggia e Compagnoni

Con l’exploit di Semmering, Federica Brignone ha stabilito un altro primato (a cui però non tiene tantissimo): a 34 anni, cinque mesi e 15 giorni è diventata la più “anziana” di sempre a trionfare in un gigante di Coppa del Mondo, ritoccando il precedente record dello scorso 26 ottobre a Soelden. Non solo. Fede ha consolidato la sua leadership nella classifica delle italiane più vincenti all-time. Con 29 vittorie, di cui 14 in gigante, 10 in SuperG e 5 in combinata, ha distanziato Sofia Goggia, che dopo il trionfo di Beaver Creek ha raggiunto quota 25. Più indietro altre due leggende dello sci azzurro: Deborah Compagnoni (16) e Isolde Kostner (15).

La laringite e…la gioia per Fede: Sabrina Gandolfi senza voce

Inoltre, la vittoria di Federica Brignone, unita a un malanno di stagione, ha fatto…perdere la voce a Sabrina Gandolfi, giornalista Rai e conduttrice dello studiolo pre e post gara seguito al gigante femminile di Semmering e alla discesa maschile di Bormio. Gandolfi, stoicamente, ha portato avanti la doppia diretta, predisposta dalla Rai proprio dallo Stelvio, sede della gara maschile, nonostante fosse quasi completamente afona. “Io ho esaurito la voce, la laringite non mi molla, speriamo di stare bene domani”, ha salutato Sabrina dando appuntamento alle gare della domenica: il SuperG maschile e lo slalom femminile. Delirio sul web.