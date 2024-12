Caduta Sarrazin, Allègre attacca l'Italia: "Non sanno preparare una pista, non meritano le Olimpiadi invernali"

Dopo lo schianto sulla "Stelvio" del discesista francese, il connazionale ha avuto parole di fuoco per le condizioni della pista, mettendo in dubbio la capacità organizzative dell'Italia

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Bufera sull’Italia e sugli organizzatori delle Olimpiadi invernali 2026. Ad alzare il polverone con un attacco diretto è lo sciatore francese Nils Allègre, durissimo dopo il terribile incidente che ha visto sfortunato protagonista a Bormio, il discesista transalpino, Cyprien Sarrazin, ricoverato in terapia intensiva.

La terribile caduta di Sarrazin

Il terribile schianto contro le barriere di protezione della “Stelvio” a Bormio. Il trasporto in ospedale con l’elisoccorso e il fiato sospeso. La diagnosi: ematoma subdurale. E la necessità, concordata dalla Federazione francese e dall’equipe medica italiana, di andare sotto i ferri per drenare l’ematoma.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La causa dello schianto

Giornata durissima in Coppa del Mondo di sci alpino, che ha visto sfortunato protagonista il francese Cyprien Sarrazin, tra i più attesi in pista, ma vittima di una brutta caduta dovuta con molta probabilità da un tratto di neve ghiacciata in prossimità del muro di San Pietro, nei curvoni finali.

Polemica sulla pista di Bormio

Un episodio choc, che nonostante l’airbag ha visto il trentenne transalpino sbattere violentemente la testa al suolo e perdere conoscenza. Inevitabile, la polemica sulla sicurezza della pista, con annesse accuse agli organizzatori e all’Italia in vista delle prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Le dure accuse di Allègre

In particolare, ad alzare il polverone è stato lo sciatore e connazionale di Sarrazin, Nils Allègre, che ai microfoni di Eurosport come riportato da Fanpage.it, non ha usato mezzi termini contro gli organizzatori e l’Italia: “Qui non sanno come preparare una pista. Sono trent’anni che preparano le piste, ma non sanno fare altro che cose pericolose. Non c’è rispetto per gli atleti”.

“L’Italia non merita le Olimpiadi”

Allègre ha, poi, calcato ulteriormente la mano, allargando il discorso alle prossime Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: “Giochi invernali in Italia? Non so che cosa stiano cercando di dimostrare, ma a un anno dalle Olimpiadi, non è concepibile avere una pista del genere. Credo che non meritino di avere i Giochi in Italia“, ha concluso il transalpino visibilmente alterato.