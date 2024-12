Sci Alpino, Sarrazin trasportato in elicottero in ospedale dopo un terribile incidente a Bormio: le sue condizioni

Grande paura per Sarrazin, vittima di una bruttissima caduta a Bormio e trasportato in elicottero all'ospedale, dove risulterebbe essere cosciente

Cyprien Sarrazin è stato vittima di una violenta e spaventosa caduta nel corso della seconda prova cronometrata di discesa maschile della Coppa del Mondo a Bormio poi interrotta. In seguito al terribile impatto col suolo, il discesista francese – dominatore della prima prova di ieri e vincitore qui nel 2023 – ha perso coscienza ed è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale per svolgere tutti i controlli del caso.

Caduta spaventosa per Sarrazin

Sono stati attimi di paura quelli vissuti a Bormio oggi venerdì 27 dicembre in occasione della seconda prova cronometrata di discesa maschile di Coppa del Mondo durante la quale il discesista francese Cyprien Sarrazin, vincitore dello Stelvio nel 2023 e dominatore della prima prova di ieri, è stato vittima di una violenta caduta in seguito alla quale è stato trasportato in ospedale in elicottero per svolgere tutti gli esami del caso.

La dinamica del terribile incidente

L’incidente si è verificato in fondo al muro di San Pietro, tratto finale che anticipa i curvoni che portano al traguardo, dove Sarrazin è volato in aria dopo un dosso, per poi impattare violentemente con il suolo, perdere conoscenza e poi andare a sbattere contro le reti di protezione con l’airbag aperto in seguito a una lunga scivolata.

Le ultime notizie sulle condizioni di Sarrazin

In seguito all’impatto, Sarrazin è stato immediatamente raggiunto dai soccorritori, mentre per l’arrivo dell’elicottero che lo ha poi portato in ospedale ha dovuto attendere circa venti minuti. Stando a quanto riportato da Eurosport, al momento dell’arrivo dei soccorsi per il trasporto il discesista francese sarebbe stato cosciente e avrebbe percepito un forte dolore soprattutto a un piede. Altre notizie incoraggianti sono quelle che arrivano dalla Federazione francese, la quale conferma che Cyprien è cosciente e che a breve verrà sottoposto a dei controlli.

Paura anche per Zazzi

Purtroppo quello di Sarrazin non è stato l’unico incidente di oggi. Anche l’azzurro Pietro Zazzi è stato vittima di una caduta nella zona del Pian dell’Orso in seguito all’aver colpito una porta che lo ha fatto intraversare e poi sbattere contro le barriere di protezione. Si teme un grave infortunio anche per lui, che prima di essere trasportato in elicottero si è toccato vistosamente il ginocchio.