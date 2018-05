Sarri, pianto sconsolato nello spogliatoio

Il futuro di Maurizio Sarri non è più così vicino a Napoli. Fino a qualche giorno fa sembrava che l'allenatore toscano avesse trovato l'intesa con il presidente Aurelio De Laurentiis per proseguire l'avventura con il club partenopeo, ma gli avvenimenti a seguito della partita di campionato contro il Crotone fanno pensare ad un addio imminente. Secondo quanto riporta il Mattino, l'allenatore ex Empoli si sarebbe commosso nello spogliatoio con i suoi ragazzi al termine del match vinto per 2-1, che ha condannato il club calabrese alla retrocessione in Serie B. Sarri ha salutato e ringraziato in lacrime tutti i suoi giocatori, ripetendo singhiozzando a tutti la frase: "Perdenti, ma di successo". Il riferimento è alla straordinaria stagione della sua squadra, che ha chiuso il campionato con 91 punti, ma non è comunque riuscita a conquistare il tanto desiderato Scudetto.

L'allenatore toscano ha poi confermato le sue perplessità in conferenza stampa e davanti alle televisioni: "Nella vita tutto finisce e forse è meglio finire quando le storie sono belle. Non so se resto, devo parlarne con la mia famiglia". L'allenatore azzurro ha proseguito commentando quello che potrebbe succedere nella prossima sessione di calciomercato: "La situazione è complicata, non si può dire di andare avanti e riprovare con questo gruppo perché non so se rimarrà tutto assieme. Non so se la società ce la farà a trattenere giocatori che hanno clausole e offerte da grandi club del mondo. Quello che penso è che non potrei andare direttamente in un'altra squadra italiana, se dovessi cambiare preferirei andare all'estero. Capisco che il presidente abbia bisogno di una risposta al più presto perché deve programmare".

Maurizio Sarri ha concluso spendendo parole d'elogio per i tifosi azzurri, particolarmente legati al tecnico toscano: "Il pubblico a Napoli è stato sempre stupendo e anche oggi è venuto a tributarci in 50mila, per un punteggio record ma senza vittoria. Devo solo ringraziare i tifosi: al di là dell'allenare il Napoli l'anno prossimo, un posto nel mio cuore ce l'avranno sempre".

SPORTAL.IT | 21-05-2018 11:00