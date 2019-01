Sarri: "Se Hazard vuole andarsene lo faccia"

Il tecnico del Chelsea Maurizio Sarri apre alla cessione di Eden Hazard, accostato al Real Madrid.

"Eden ha 28 anni. Se vuole andare via, penso che debba farlo. Spero che succeda il contrario, ovviamente, e che voglia restare qui con noi e migliorarsi. Hazard ha il potenziale per essere il miglior giocatore in Europa al momento. Ho il compito di farlo crescere. A volte devo dire qualcosa in sala stampa, è normale, è il mio lavoro. Ma sono stato davvero molto contento dell’ultima sua prestazione".

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 30-01-2019 11:45