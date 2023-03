L'allenatore della Lazio, alla vigilia della sfida europea contro l'Az, ha voluto commentare la presenza del portoghese in panchina contro la Juventus

06-03-2023 15:29

Maurizio Sarri e la baruffe romane. Pur pensando alla sfida di domani contro l’Az, in conferenza stampa il tecnico della Lazio non ha evitato di punzecchiare il mondo romanista e in particolare José Mourinho, regolarmente in panchina ieri contro la Juventus nonostante la squalifica. Un episodio simile a quello che vide protagonista proprio Sarri l’anno passato, con la differenza che il tecnico biancoceleste la squalifica la scontò subito: “In quell’episodio c’erano due referti diversi tra arbitro e procura federale che erano a due metri. Quindi uno dei due referti non era veritiero. Il trattamento di Mourinho? Una sospensione della squalifica per la carriera”.