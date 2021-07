Sassari, Cavina entusiasta del ritorno: “Tornare ad allenare in A1 era un obiettivo”

Artefice di una grande stagione in A2 con Torino, Demis Cavina non ha potuto dire “no” alla proposta di Sassari quando questa ha bussato alla sua porta offrendogli il ruolo di head coach per la prossima stagione.

“Allenare, o meglio tornare ad allenare nella massima serie, era un obiettivo. Qualche volta ho avuto la possibilità di tornarci prima, ma più che la categoria ho preferito guardare al progetto e anche quando non c’era ambizione, ho vissuto stagioni esaltanti” ha ammesso con grande onestà il tecnico classe 1974 a Il Resto del Carlino.

Cavina dunque riabbraccerà il pubblico e l’ambiente della Dinamo dodici anni dopo l’addio maturato al termine del biennio 2007-2009 in A2.

“Quando ti richiama una piazza è sempre una soddisfazione perché vuol dire che hai lasciato qualcosa. A Sassari ho vissuto due anni incredibili e lasciai solo per motivi personali. Torno con grande spinta, che è la stessa che ho ricevuto in questi primi giorni in cui sono stato in Sardegna dagli addetti ai lavori e dai tifosi.

E poi c’è l’aspetto professionale, perché continuare a lavorare con un presidente come Stefano Sardara e ritrovare come general manager Federico Pasquini che 21 anni fa era mio assistente a Castel Maggiore, mi ha fatto accettare senza dubbi” ha dichiarato il neoallenatore biancoblu.

OMNISPORT | 13-07-2021 11:50