Sassari: definiti i recuperi con Trento e Brindisi

La Dinamo Banco di Sardegna Sassari si prepara ad un vero tour de force dopo le due settimane di stop.

La Lega Basket Serie A ha stabilito le date in cui verranno recuperate le due partite che il Banco di Sardegna Sassari non ha potuto disputare in Serie A a causa della quarantena imposta dall’ATS dopo la serie di casi di Covid-19 interni alla squadra.

Il match contro la Dolomiti Energia Trentino, che si sarebbe dovuto disputare nell’ambito della 22a giornata, sarà invece recuperato mercoledì 21 aprile alle ore 20:30 al PalaSerradimigni. Per quel che concerne invece la difficile trasferta del PalaPentassuglia, contro l’Happy Casa Brindisi, la data stabilita è quella di mercoledì 28 aprile alle ore 18:00.

Sassari dovrà quindi sostenere un tour de force con cinque partite da domani all’8 aprile, di cui quattro nella pericolante Basketball Champions League e una, quella del sabato pasquale, in Serie A di fronte alla Virtus Segafredo Bologna, per quello che sarà il vero big match della 25a giornata e un possibile, definitivo spartiacque nella corsa al secondo posto.

OMNISPORT | 30-03-2021 11:43