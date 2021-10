Sassari perde ancora, Cavina è preoccupato

Seconda sconfitta consecutiva in Champions League per la Dinamo Sassari, asfaltata dal Tenerife: 87-60 il finale a favore della formazione spagnola. Per Sassari un k.o. pesante.

“Ho qualcosa da recriminare per il finale perché eravamo sotto di 12 ma con alcuni errori stupidi abbiamo chiuso sul -27, penso al fallo su tiro da tre e altre ingenuità che abbiamo commesso. Abbiamo bisogno di trovare una mentalità diversa”, le parole di coach Cavina nel post match.

OMNISPORT | 14-10-2021 09:14