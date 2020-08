Sassuolo, Boga positivo al Coronavirus: in isolamento

Continuano ad aumentare i casi di coronavirus in Serie A. Dopo Mirante della Roma, Petagna della SPAL e i tre giocatori del Cagliari, Bradaric, Cerri e Ceppitelli, anche il Sassuolo è stato colpito dal covid-19, che anche durante il lockdown aveva contagiato diversi calciatori, prima del ritorno in campo degli stessi a mille all’ora.

Ultimo caso confermato di coronavirus è a Sassuolo, per la precisione la stella della squadra Boga: “Il Sassuolo Calcio comunica che dai test sanitari effettuati in via preliminare ai calciatori reduci da infortunio in vista della ripresa dell’attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 dell’attaccante neroverde Jeremie Boga. Il calciatore, asintomatico, non è entrato in contatto con nessun altro tesserato e si trova in isolamento domiciliare in accordo con le autorità sanitarie e in base ai protocolli vigenti”.

La Serie A 2020/2021, per ora senza tifosi in programma, inizierà a fine settembre: nessun pericolo di nuovi stop, ma diversi giocatori che dovranno stare in isolamento domiciliare senza poter prendere parte al ritiro con i compagni di squadra.

OMNISPORT | 20-08-2020 18:25