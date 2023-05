L'ad dei neroverdi: "I giocatori hanno qualche richiesta in più rispetto ad altri"

19-05-2023 21:27

Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha rinnovato con i neroverdi per le prossime due stagioni: a confermarlo l’amministratore delegato del club emiliano Giovanni Carnevali a Sky.

“Abbiamo trovato l’accordo con Alessio Dionisi per il rinnovo del contratto per due anni. Speriamo ci sia qualche altro rinnovo, ma i giocatori hanno qualche richiesta in più rispetto ad altri. L’anno prossimo sarà l’undicesimo anno in Serie A, dobbiamo tenerci stretto qualche pezzo pregiato”.