Sassuolo, Carnevali: “Adesso Laurientè non è in vendita”

L'amministratore delegato dei neroverdi ha parlato di uno dei gioielli della squadra: “Non mi meraviglierei di ricevere richieste dall'Inghilterra”

16-04-2023 11:56

Per ora Laurientè non si muove da Sassuolo. Lo dice chiaro e tondo Giovanni Carnevali, amministratore delegato della squadra neroverde, intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Il gioiello dell’attacco di Dionisi sta stupendo quest’anno ed è nel mirino delle big: “Quanto vale? Dipende sempre da chi lo vuole. Vale tanto, ma spero che nel tempo la sua valutazione possa crescere ancora di più. Per caratteristiche, non mi meraviglierei se arrivassero offerte dall’Inghilterra. Ma adesso non ci penso nemmeno a cederlo”.

La politica del Sassuolo è proprio questa: valorizzare e poi cedere a grosse cifre. Con l’eccezione di Domenico Berardi, sempre rimasto fedele alla causa.