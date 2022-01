Sassuolo, Carnevali: "Lucca? Non credo ora"

31-01-2022 15:37

L’amministrazione delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni di TMW delle trattative che si stanno svolgendo oggi riguardanti Lorenzo Lucca e Defrel. Ma prima un commento sul nuovo acquisto Moro, che rimarrà in prestito fino a fine stagione per poi essere aggregato alla prima squadra:

“È un ragazzo che avevamo nel mirino da un po’ di giorni, con un po’ di difficoltà anche perché c’erano diverse società che lo volevano. Siamo riusciti a portare a termine, abbiamo firmato da poco”.

L’AD è consapevole però che prima o poi andranno anche sostituiti i due gioielli Gianluca Scamacca e Davide Frattesi, che probabilmente andranno via a fine stagione:

“Abbiamo anche Raspadori e Berardi… Non nascondo che è una difficoltà, anche se piacevole: finché ci sono richieste importanti per questi ragazzi vuol dire che hai la possibilità di poter guardare al futuro in un mercato che è sempre più difficile. Non dobbiamo dimenticarci che è un mercato in cui le possibilità economiche delle società sono pochissime. Siamo fiduciosi, per questo stiamo guardando ai ragazzi giovani: sappiamo che prima o poi dovremo sostituire, non è che possiamo tenere a bada tutte le richieste che possiamo avere”.

Infine un commento su Lorenzo Lucca, trattato dal Sassuolo ma che è difficile arrivi già nelle prossime ore:

“Non credo, perché l’interesse che abbiamo avuto era per Moro in primis e poi abbiamo già preso Ceide, Ciervo. Non credo che possa arrivare Lucca, soprattutto per questo mercato, magari più avanti”.

