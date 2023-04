Sassuolo, Dionisi: "Contenti a metà per il risultato"

Le parole del tecnico neroverde

04-04-2023 00:04

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha commentato così il pareggio per 1-1 contro il Torino a Dazn: “Il bicchiere è mezzo pieno per la prestazione, mezzo vuoto per il risultato consequenziale alla prestazione, però realmente credo che il risultato sia giusto. Siamo andati in vantaggio, abbiamo concesso poco nel secondo tempo ed è un peccato, forse abbiamo concesso di più nel primo tempo… Rispetto alle precedenti gare contro il Torino ci siamo espressi meglio, ma credo sia stata una buona partita da parte di entrambe”.

Avete preso gol proprio nel vostro momento migliore.

“Sì, è un peccato. Il gol annullato, giustamente, ha abbassato la nostra voglia di prenderci il secondo perché stavamo facendo bene, eravamo entrati bene nel secondo tempo… Peccato perché dopo il gol loro ci sono stati 10 minuti in cui tutte e due le squadre potevano far gol. Alla fine siamo venuti fuori, ma il risultato è giusto. Prendiamolo e prendiamoci ancor di più la prestazione, che è quello che conta”.

Nel primo tempo forse il Torino ha fatto meglio.

“Il momento era più positivo per loro, ma quando vai in vantaggio e poi fai una partita più coraggiosa su quel vantaggio, rimane il rammarico. Bisogna però essere equilibrati nelle analisi perché è giusto così. Il risultato è giusto”.

Lauriente a che punto è?

“Ha grandissime qualità individuali, sta migliorando nel gioco collettivo. Non deve perdere le qualità individuali, ma se impara a legarsi ancora di più ai compagni diventa più pericoloso. Sta facendo passi in avanti importanti su questo in entrambe le fasi, sono cose collegate perché se difendi bene poi hai palle più importanti in avanti. Si sta completando, può trovare più continuità, a volte non finalizza quanto potrebbe, non calcia, dovrebbe essere più egoista, è un tiratore e deve tirare in porta”.