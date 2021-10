Sassuolo, Dionisi: "Dovevamo chiudere la partita"

31-10-2021 19:15

Beffa per il Sassuolo, che perde allo scadere 2-1 contro l’Empoli in casa. Al termine del match, Dionisi non ha nascosto l’amarezza ai microfoni di Dazn: “C’è il rammarico grande di non averla chiusa con il secondo gol, ma quando l’Empoli aveva pareggiato dovevamo pensare a non perderla. Questi sono stati i due errori determinanti”.

Sconfitta inattesa dopo la vittoria con la Juventus: “Si chiude una settimana non negativa, ma non si chiude nel migliore dei modi e abbiamo i nostri demeriti. Oggi non abbiamo finalizzato, dovevamo accettare l’1-1. Negli ultimi minuti non dovevamo forzare il recupero palla, aveva poco senso. La partita era finita e abbiamo forzato noi una giocata che l’Empoli non avrebbe neanche fatto. È un peccato perché non meritavamo questo epilogo di settimana ma dobbiamo accettarlo”.

Per Dionisi ci sono tanti aspetti da migliorare: “Dobbiamo crescere in personalità, le individualità ora stanno uscendo fuori e qualcuno è diventato titolare rispetto all’anno scorso, perciò bisogna trasmettere agli altri la voglia di far bene. I gol presi? L’Empoli ne ha fatti due a difesa schierata e questo non deve succedere, miglioreremo lavorando. Bisogna prendersi sia i meriti che i demeriti. Raspadori? Parlo con tutti i giovani a cui abbiamo dato un peso più grande rispetto allo scorso anno, ma non è facile confermarsi quando si chiede tanto. Detto questo ho grande fiducia nel gruppo”.

