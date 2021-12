Sassuolo, Dionisi: "Fiorentina aggressiva, Berardi il nostro top player"

18-12-2021 15:34

In vista del match contro la Fiorentina, il tecnico del Sassuolo Stefano Dionisi ha analizzato gli avversari: “Una squadra che gioca, è in salute, gioca in casa e in casa credo lo dimostrino ancora di più ogni partita, i risultati sono una conseguenza di queste cose, forse è la squadra più in forma di questo momento. Ogni partita ha un inizio e una fine. Quelle partite hanno avuto una loro storia e ora ci siamo preparati per fare una partita all’altezza di quanto stiamo facendo adesso. Siamo sfavoriti sulla carta però la carta delle volte si può cambiare. La Fiorentina sta facendo bene. Credo abbia un organico importante. Giochiamo con una squadra intensa e aggressiva, che ha giocatori importanti a livello individuale ma sono convinto che possiamo andare a Firenze”.

Dionisi ha elogiato il tecnico della Fiorentina e Berardi: “Io sono al primo anno in A, Italiano ha già fatto benissimo l’anno scorso e nelle stagioni precedenti. Ci siamo affrontati in passato. Ci conosciamo di vista perché ci siamo affrontati ma non abbiamo mai avuto modo di fermarci a parlare. Berardi? E’ il nostro top player, ne siamo consapevoli. La cosa importante è che non si ferma ai numeri ma sono le prestazioni che danno continuità e se noi abbiamo un top player che fa prestazione è da esempio per tutti”.

