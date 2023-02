Sassuolo, Dionisi: "Il Napoli ha vinto con merito, potevamo segnare"

L'allenatore dei neroverdi ha commentato la prestazione della sua squadra contro la capolista del campionato.

17-02-2023 23:56

Il primo anticipo del 23° turno di Serie A si è chiuso con la vittoria del Napoli per 2-0 sul campo del Sassuolo. Il tecnico neroverde Alessio Dionisi ne ha parlato così a Dazn: “Abbiamo affrontato una squadra forte e in fiducia. Il Napoli ha vinto con merito, ma abbiamo avuto delle occasioni e meritavamo di rimanere attaccati alla partita. Poi il Napoli ha tanta qualità e non era facile, ma sono soddisfatto di quanto fatto”.

Per Dionisi non ci sono dubbi sul gol annullato a Laurienté: “Ci sta, il gol era da annullare, c’è poco da dire. Alla fine, ha vinto la squadra più forte, la squadra che ha meritato”. Sulla classifica complicata dei suoi, quindicesimi con 24 punti: “Non possiamo avere rammarico, devo elogiare la prestazione. Non può bastarci, perché volevamo fare anche risultato, ma è una prestazione dalla quale ripartire“.