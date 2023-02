Sassuolo, Dionisi: “Se stiamo guarendo lo dobbiamo dimostrare”

L’allenatore neroverde dice la sua alla vigilia della sfida con l’Udinese, squadra contro la quale, lo scorso anno, ha sempre pagato dazio e conferma la sua capacità di prendere decisioni.

11-02-2023 16:03

Domenica alle ore 12.30 sarà il tempo di Udinese – Sassuolo. Alessio Dionisi non si fida e ricorda ai suoi come i bianconeri, insieme al Napoli, siano la squadra che più gli ha strappato punti a partire dallo corso anno.

“Questo la dice lunga sulla forza del nostro avversario” esordisce il tecnico. “Arriviamo da tre risultati utili consecutivi ma questo non significa che siamo guariti, forse siamo in via di guarigione ma dobbiamo dimostrarlo sul campo, al di là di tutto so che il mio ruolo m’impone delle decisioni, io le prendo e se saranno quelle giuste lo dirà il tempo”.

Infine: “Rientra Pinamonti che per noi non è poco, abbiamo delle defezioni dietro dove ho solo 5 giocatori di ruolo e considerando che giochiamo con la difesa a 4 abbiamo deciso di aggregare dalla primavera il giovane Pieragnolo”.