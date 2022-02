Sassuolo-Roma, Dionisi: "Scamacca e Raspadori assenze pesanti"

12-02-2022 12:32

Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara del Mapei Stadium contro la Roma di Josè Mourinho. Il Sassuolo ha vinto soltanto il 6% (1/17) delle sfide di Serie A contro la Roma; tra le squadre affrontate almeno tre volte nella competizione, quella giallorossa è l’avversaria contro cui i neroverdi registrano la peggiore percentuale di vittorie.

Queste le considerazione di Dionisi:

“Mancano Scamacca e Raspadori, non possiamo farci niente. Sono stati ammoniti e non ci saranno. Assenze pesanti ma giocheranno altri al loro posto. Non saranno gli unici. La Roma ha nettamente qualcosa in più rispetto a noi, ha un obiettivo diverso, ma sulla partita secca ce la possiamo giocare. Dovremo giocare come fatto contro la Juventus per provare a fare risultato. Loro possono fare un campionato d’alta classifica. C’è tanta voglia di rivalsa rispetto alla gara d’andata. Sono out Romagna e Obiang, oltre a Djuricic e Toljan. Ayhan dovremo valutarlo oggi, ieri non ha fatto niente. Conto di averlo a disposizione per domani. Per Djuricic purtroppo non c’è una data prevista per il rientro”.

OMNISPORT