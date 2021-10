SBK, GP Portimao: Razgatlioglu vince e ipoteca il mondiale

Toprak Razgatlioglu ha vinto la gara-1 del GP di Portimao 2021 davanti a Redding e Baz, ipotecando così la vittoria del mondiale di superbike. Approfittando della brutta caduta di Rea, che fortunatamente non ha riportato conseguenze, il turco è giunto prima di tutti al traguardo vincendo in Portogallo.

Adesso Razgatlioglu ha ben 45 punti di vantaggio in classifica sul campione britannico quando mancano solo 2 gare al termine del campionato. Una distanza praticamente ineguagliabile, anche per il 6 volte campione del mondo in superbike.

Grazie alla sua decima vittoria stagionale, Razgatlioglu è pronto a interrompere il lungo regno di Rea dopo una stagione praticamente perfetta.

Ordine d’arrivo GP Portimao:

1 54 RAZGATLIOGLU LEAD 1’42.070

2 45 REDDING 0.691 1’42.633

3 11 BAZ 10.628 1’43.183

4 21 RINALDI 12.901 1’42.557

5 91 HASLAM 13.305 1’42.558

6 31 GERLOFF 13.596 1’42.476

7 47 BASSANI 26.961 1’44.136

8 36 MERCADO 28.826 1’43.659

9 50 LAVERTY 29.654 1’44.069

10 23 PONSSON 39.061 1’43.599

11 32 VINALES 39.703 1’43.414

12 76 CAVALIERI 40.669 1’44.520

13 53 RABAT 41.275 1’43.671

14 3 NOZANE 41.412 1’43.671

OMNISPORT | 02-10-2021 15:58