SBK: Scott Redding chiude al comando la prima sessione di prove libere

Dopo un anno di assenza, tornano a rombare i motori della Superbike sul circuito di Assen.

Sul tracciato olandese, coperto dalle nubi, è subito Scott Redding a dettare il ritmo, seguito da Jonathan Rea, che riparte inseguendo. Il britannico del team Aruba.it Racing – Ducati ferma il cronometro sull’1’34”591 e resta davanti al nordirlandese della Kawasaki. Rea paga 78 millesimi dal leader e rivale in campionato e in questa mattinata olandese non si mostra particolarmente incisivo.

Resta più ‘attardato’ in questo primo turno Toprak Razgatlioglu: il capoclassifica non va oltre il quinto tempo al termine della prima sessione di prove libere e non mostra un passo così incisivo almeno in mattinata. Il turco è il primo dei piloti Yamaha e accusa un ritardo di 459 millesimi dalla vetta.

RISULTATI

Scott Redding Ducati 23 1’34.591

Jonathan Rea Kawasaki 16 1’34.669 0.078 0.078

Chaz Davies Ducati 19 1’34.971 0.380 0.302

Michael Ruben Rinaldi Ducati 18 1’35.019 0.428 0.048

Toprak Razgatlıoğlu Yamaha 17 1’35.050 0.459 0.031

Tom Sykes BMW 17 1’35.117 0.526 0.067

Garrett Gerloff Yamaha 20 1’35.150 0.559 0.033

Leon Haslam Honda 16 1’35.173 0.582 0.023

Lucas Mahias Kawasaki 15 1’35.279 0.688 0.106

Andrea Locatelli Yamaha 20 1’35.316 0.725 0.037

Michael van der Mark BMW 19 1’35.320 0.729 0.004

Alex Lowes Kawasaki 19 1’35.467 0.876 0.147

Jonas Folger BMW 19 1’35.530 0.939 0.063

Tito Rabat Ducati 19 1’35.681 1.090 0.151

Alvaro Bautista Honda 16 1’36.024 1.433 0.343

Isaac Viñales Kawasaki 19 1’36.135 1.544 0.111

Axel Bassani Ducati 18 1’36.359 1.768 0.224

Kohta Nozane Yamaha 20 1’36.652 2.061 0.293

Leandro Mercado Honda 19 1’37.113 2.522 0.461

Andrea Mantovani Kawasaki 23 1’37.146 2.555 0.033

Loris Cresson Kawasaki 19 1’38.995 4.404 1.849

OMNISPORT | 23-07-2021 12:54