Scamacca dopo l'arresto del padre: "Sono scosso, non so spiegarmelo"

La notizia del gesto folle di Emiliano Scamacca e del suo arresto ha sconvolto tutti, anche suo figlio Gianluca. Il calciatore del Genoa ha parlato oggi alla ‘Gazzetta dello Sport’ per cercare di spiegare proprio l’accaduto di Trigoria.

Ma lui stesso non riesce a spiegarsi il motivo di questa sfuriata da parte del padre, che ormai vive distaccato dal resto della famiglia. “Sono rimasto molto scosso da tutto ciò che è successo e ho letto. Davvero non so spiegarmelo. Per me è doloroso parlarne, ma forse è necessario. Mio padre da molto tempo non vive con mia madre, non sono divorziati solo perché non si sono mai sposati, io sono cresciuto con mia madre e mia sorella. Sono loro la mia famiglia”.

Gianluca vede pochissimo il padre Emiliano, come confessa lo stesso calciatore del Genoa. “Abbiamo rapporti solo saltuari, lo vedo pochissimo. Ma è una storia familiare che preferisco tenere per me. Chiedo rispetto della mia privacy. Mio padre non ha mai avuto a che fare con la gestione della mia carriera, tantomeno negli ultimi anni. Sono molto dispiaciuto e scosso per l’accaduto, ma ho rapporti talmente saltuari con mio padre, da non sapere cosa altro poter dire”.

OMNISPORT | 19-05-2021 10:22