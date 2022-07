23-07-2022 09:14

Intrecci di mercato. Quando un giocatore viene ceduto soprattutto a cifre importanti rischia sempre di innescare un fenomeno a catena. E’ quello che potrebbe succedere nel caso di Gianluca Scamacca. Il calciatore del Sassuolo è pronto a salutare l’Italia per trasferirsi al West Ham, lasciando la formazione neroverde con la necessità di trovare un sostituto all’altezza. Un intreccio di mercato di cui potrebbe beneficiare anche l’Inter.

Inter: una cessione per sbloccare il mercato

Le parole di Marotta nel corso dell’intervista rilasciata a Dazn sono state piuttosto chiare. Il direttore generale nerazzurro, infatti, ha rivelato l’intenzione di voler costruire una squadra competitiva ma sempre con grande attenzione al bilancio. E per farlo serve anche qualche cessione che porti soldi freschi nelle casse del club. Se quella di Skriniar sembra essere in fase di stallo, l’affare Scamacca potrebbe invece sbloccare la cessione di Andrea Pinamonti.

Pinamonti: non solo Atalanta, c’è anche il Sassuolo

Nella corsa per Andrea Pinamonti nel corso delle ultime settimane si sono fatte sotto moltissime squadre. Il club nerazzurro ha stabilito il prezzo per l’attaccante che si è messo in grade evidenza con la maglia dell’Empoli nella scorsa stagione: 20 milioni di euro più l’inserimento di un diritto di recompra. Offerta che è arrivata solo dal Monza, destinazione che però non sembra essere particolarmente gradita al giocatore. La cessione di Scamacca fa inserire anche il Sassuolo nella lista delle possibili pretendenti.

Inter: i tifosi sperano in una svolta

Dopo una settimana in cui i tifosi dell’Inter si sono visti sfuggire dalle mani Bremer e Dybala, ora sperano che la cessione di Pinamonti possa portare nelle casse del club le energie giuste per provare a portare a termini altri affari: “Pinamonti ora non deve creare problemi. Che sia il Monza, l’Atalanta e il Sassuolo fino ad ora ha creato problemi. E’ il momento di andare” dice Lord Nemo. Mentre Def commenta: “Secondo me il problema vero è il prezzo. Nessuno è arrivato a 20 e anche l’inserimento della recompra a 30 è una cosa che fa storcere il naso”. Mentre Lillo commenta: “Se il problema è quello della recompra, allora dobbiamo accettare il rischio che Pinamonti possa esplodere. Quei soldi ci servono adesso”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE