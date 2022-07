Inter, Marotta si espone sui mancati arrivi di Dybala e Bremer

22-07-2022 18:22

Ai microfoni di Dazn, l’ad dell’Inter Beppe Marotta non ha nascosto le ambizioni del club nerazzurro: “Vogliamo conquistare trofei e posizioni. Inter più forte delle altre squadre? Difficile dire questo, perché tu credi di avere allestito una squadra forte ma poi devi fare i conti con quello che hanno fatto le altre squadre e quindi a mercato concluso potrei fare delle valutazioni. L’Inter deve sempre recitare un ruolo da protagonista al di là degli avversari. Deve necessariamente essere competitiva”.

Inter, Marotta: “Ho ritrovato un Lukaku diverso”

Il colpo più importante di Marotta è sicuramente il ritorno di Lukaku. “Sono quelle pagine belle del tanto vituperato mondo del calcio, laddove un calciatore che ti ha lasciato quasi improvvisamente poi sente il bisogno di ritornare tra gli amici, a indossare quella maglia gloriosa con cui hai vinto uno scudetto. Abbiamo avuto fortuna, quelle situazioni che portano a una coincidenza di fattori che hanno fatto sì che questo ritorno si potesse realizzare e questa è una cosa molto bella.

L’ho ritrovato molto diverso, molto più leader e ancora più motivato. Ieri ho visto un allenamento nel corso del quale ha perso una partitella ed era molto arrabbiato. Questo significa un grande attaccamento verso il suo lavoro e sono molto contento che lui possa far parte del nostro gruppo”.

Inter, Marotta si espone su Dybala

Marotta si è espresso anche su Dybala, accostato per tante settimane all’Inter: “Dybala è un ragazzo serio e un professionista ma noi, gliel’ho detto in tempi non sospetti, eravamo e siamo a posto in quel reparto. Non c’era spazio per lui e non c’era necessità. È stato tutto strumentalizzato come sempre e si rischia di fare una brutta figura ma non è così. L’Inter ha un reparto offensivo di grande valore e ce lo teniamo ben stretto. Roma è una piazza ideale per Dybala”.

Inter, Marotta non nasconde la delusione per Bremer

Infine, Marotta ha concluso analizzando le ultime mosse di mercato per la difesa dell’Inter: “Bremer? Ausilio lavorava da mesi su questo calciatore ma i nostri condizionamenti legati agli equilibri economici finanziari non ci hanno permesso di giungere a conclusione. È sfumata un’opportunità ma fa parte del gioco. Skriniar via dall’Inter? Milan è un giocatore fortissimo e non necessariamente va messo sul mercato, c’è stata una richiesta e tutto sarà valutato ma i tifosi devono stare tranquilli perché la squadra sarà sempre competitiva, nel rispetto della loro fiducia”.

