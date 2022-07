20-07-2022 09:44

Nel giro di un paio di giorni, il futuro di Milan Skriniar è stato stravolto. Da sicuro partente (con destinazione PSG) a perno fondamentale della difesa nerazzurra della prossima stagione (con possibile rinnovo). Tutta colpa della Juventus.

Inter, Skriniar non va più da nessuna parte

La Juventus si è assicurata Gleison Bremer, l’obiettivo numero uno dell’Inter nel caso Milan Skriniar fosse partito con destinazione Parigi. Sfumata la possibilità di arrivare all’ormai ex difensore del Torino, la società nerazzurra avrebbe deciso di blindare il suo forte centrale slovacco.

Niente più addio, Milan Skriniar pare destinato a restare almeno per tutta la prossima stagione. Impossibile trovare un sostituto all’altezza, complicato aspettare l’offerta giusta del PSG (che non sembra intenzionato a raggiungere quota 70 milioni di euro, ovvero ciò che vorrebbe l’Inter).

Inter, ora si parla di rinnovo per Skriniar

Alla luce di quanto accaduto in questa prima fase di calciomercato (Matthijs de Ligt al Bayern Monaco e Kalidou Koulibaly al Chelsea), l’Inter ha compreso come i grandi difensori sono merce rara. Milan Skriniar è un centrale di prima fascia e va trattato come tale.

Più indiscrezioni parlano della volontà del club nerazzurro di blindare lo slovacco. Da ricordare che Milan Skriniar ha ancora un solo anno di contratto con l’Inter. L’idea sarebbe quella di prolungare l’accordo sino al 2027 con anche un adeguamento dello stipendio.

Inter, Skriniar via solo per una maxi offerta

Di fatto, Milan Skriniar non è più sul mercato. A questo punto, solo una maxi offerta del PSG potrebbe rimettere tutto in discussione ma la sensazione è che non ci siano più le condizioni per riaprire la trattativa.

Con Milan Skriniar non più sul mercato, l’Inter potrebbe valutare altre cessioni per fare comunque cassa. Tanti i giocatori che potrebbero fare le valigie davanti all’offerta giusta. In attacco, ad esempio, si attende l’offerta giusta per Andrea Pinamonti. Si cercano soluzioni anche per Valentino Lazaro (piacerebbe in Turchia).

