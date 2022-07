Bayern Monaco, ufficiale l'ingaggio di De Ligt

19-07-2022 18:34

Adesso non ci sono più dubbi. Matthijs De Ligt è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. È infatti arrivata l’ufficialità dell’ingaggio da parte del club bavarese del difensore centrale olandese. De Ligt, in arrivo dalla Juventus, ha firmato un contratto con il Bayern fino al 2027.

Oltre all’annuncio degli stessi bavaresi è arrivato anche quello della Juventus, che ha comunicato di aver venduto il giocatore per un corrispettivo di 67 milioni di euro, pagabili in quattro esercizi, più 10 milioni di bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi.

Queste le prime parole di De Ligt: “Sono felice di venire a giocare per questo grande club. Il Bayern ha più successo di tutti in Germania ed è uno dei migliori in Europa e nel mondo. Ho sentito subito l’affetto della dirigenza e dell’allenatore. Il Bayern ha grandi obiettivi, sono contento di far parte da ora della sua storia”.

