20-07-2022 22:29

Paulo Dybala è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Dopo sette anni alla Juventus, è così partita la nuova avventura in Serie A dell’attaccante argentino. Per cinque stagioni la Joya è stata allenata da Massimiliano Allegri e il tecnico bianconero si è espresso sul trasferimento in giallorosso di Dybala.

Queste le sue parole ai microfoni di Dazn: “Gli faccio un grosso in bocca al lupo, Paulo ha dato tanto alla Juventus. È un giocatore molto tecnico e molto bravo – così Allegri -. Credo che la Roma sia la squadra giusta per lui, perché lì davanti c’è uno come Abraham e poi c’è Mourinho che è molto bravo”.