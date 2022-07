Atalanta, pronto uno scambio con la Roma

20-07-2022 19:25

Roma e Atalanta stanno lavorando a un possibile scambio di mercato in attacco che farebbe felici entrambe le società. Come riporta il Corriere della Sera, infatti, la Roma si sarebbe proposta di acquistare il cartellino di Miranchuk, che ormai a Bergamo è considerato un esubero.

Dal canto loro, gli orobici sarebbero ben disposti ad accettare contropartite, e avrebbero chiesto di avere in cambio El Shaarawy. Questa proposta per il momento non sembra interessare particolarmente ai giallorossi, che dal canto loro avrebbero proposto Carles Perez.

