Roma: il futuro di El Shaarawy è in bilico

17-06-2022 10:41

Tanti esuberi in casa giallorossa a partire da Diawara che però, sta rifiutando ogni offerta di nuova collocazione.

Diversa la situazione legata a El Shaarawy, la cui stagione ha viaggiato su più velocità. Prima ha dovuto riprendere una condizione non ancora ottimale a causa del suo trascorso in Cina, poi dopo il gol allo scadere con il Sassuolo ha vissuto un momento da ‘imprescindibile’, salvo poi di nuovo sparire dai radar sul finire della stagione a causa dei tanti infortuni che lo hanno limitato e dell’exploit di Zalewski.

Quale futuro per lui? Le prime battute del ritiro estivo saranno fondamentali per capire anche quale sia il progetto di Mou per lui. Il mercato farà il resto, perché qualora dovesse essere chiuso da alcuni nuovi innesti allora potrebbe partire e le offerte non mancherebbero visto che già oggi alla porta del giocatore hanno bussato Atalanta e Monza, ma l’ultima parola, come sempre spetterà al tecnico Mou.

