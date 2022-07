Juventus, le prime parole di Allegri su Paulo Dybala alla Roma

20-07-2022 20:14

Da oggi, Paulo Dybala è ufficialmente un giocatore della Roma. Il calciatore argentino ha firmato fino al 30 giugno 2025 e alla fine indosserà la maglia numero 21, non la 10 di Totti che ha avuto l’onore di vestire alla Juventus.

Per Dybala contratto di tre anni più opzione per il quarto per un ingaggio da 4 milioni di euro netti di base fissa, più 1 milione di bonus facilmente raggiungibili più altri 500mila euro di bonus più difficili. Inserita anche una clausola rescissoria di 20 milioni di euro che si attiverà all’inizio del secondo anno.

Roma, le prime parole di Dybala

Paulo Dybala ha rilasciato anche le prima parole come giocatore giallorosso: “I giorni che mi hanno portato a questa firma sono stati un insieme di tante emozioni: la determinazione e la rapidità con cui la Roma ha dimostrato di volermi hanno fatto la differenza”.

Dybala è carico: “Arrivo in una squadra in crescita, con una società che continua a mettere basi sempre più solide per il futuro e un allenatore, José Mourinho, con cui è un privilegio poter lavorare. Da avversario ho ammirato l’atmosfera che creano i tifosi giallorossi, non vedo l’ora di poterli salutare con la maglia della Roma addosso”.

Juventus, Allegri commenta il trasferimento di Dybala alla Roma

Dopo le prime parole di Dybala, sono arrivate anche quelle di una sua vecchia conoscenza. Ai microfoni di Dazn infatti, l’ex tecnico dell’argentino Massimiliano Allegri ha analizzato così la scelta della Joya: “Se ha fatto bene a scegliere la Roma? Credo che sia la squadra giusta per lui. Gli faccio un grande in bocca al lupo, è un giocatore che ha dato tanto alla Juventus e credo che farà molto bene alla Roma”.

Sulla frase “è la squadra giusta per lui”, Max Allegri ha voluto dare una spiegazione più ampia: “É un giocatore molto tecnico, insieme ad Abraham lì davanti… E poi c’è Mourinho che è molto bravo“, ha concluso il tecnico bianconero, elogiando il suo collega portoghese.