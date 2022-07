22-07-2022 09:44

In pochi giorni l’Inter ha visto sfumare due colpi di mercato che sembravano già conclusi: prima Paulo Dybala, che le è stato soffiato dalla Roma del suo grande ex José Mourinho, e poi Gleison Bremer, approdato alla Juventus quando ormai sembrava certo l’accordo con il Torino. Inoltre c’è un calciatore che non fa più parte del progetto di Simone Inzaghi ma che non vuole andarsene: Alexis Sanchez.

Inter: Sanchez non vuole andarsene, così ha bloccato l’arrivo di Dybala

E’ stato proprio il cileno uno dei motivi principali, se non addirittura il principale, per il quale Dybala non è arrivato a vestire la maglia nerazzurra: la mancata cessione del Nino Maravilla ha infatti bloccato la trattativa per La Joya, privando così i tifosi interisti della suggestione di un trio d’attacco Lukaku-Lautaro-Dybala. Adesso quindi non c’è più tanta fretta di cedere il cileno, che però in ogni caso dovrà fare le valigie, che gli piaccia o no, perché la squadra ha bisogno di ridurre il monte ingaggi.

Inter: la volontà di cedere Sanchez c’è ma non è più così forte

Non c’è dubbio però che il vento sia cambiato, tanto è vero che il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti ha dichiarato di recente che il mercato è aperto e che Sanchez è ancora un calciatore dell’Inter e si sta allenando con il resto della squadra. Insomma, la volontà di cedere il Nino c’è ancora ma non è più così forte e il diretto interessato è tutt’altro che intenzionato a lasciare la sponda interista dei Navigli, anche se le offerte non mancano, sia dal Sudamerica, col Flamengo, che ha appena preso Arturo Vidal, sia dalla Turchia, col Galatasaray.

Mercato Inter: offerta per Sanchez dai sauditi dell’Al Nassr

L’ultima offerta, secondo i media cileni, come riporta calciomercato.com, sarebbe arrivata dal club saudita dell’Al Nassr, che economicamente accontenterebbe eccome Sanchez, oltretutto l’Inter per cederlo gli ha offerto 4 milioni di euro di buonuscita, ma il problema è che l’attaccante sudamericano non vuole lasciare il calcio che conta e i campionati più importanti perché si sente ancora competitivo ad alto livello, quindi quasi sicuramente l’offerta verrà respinta.

