Inter, problema Sanchez: rifiuta tutte le destinazioni

06-07-2022 10:53

In casa Inter tiene banco la questione Alexis Sanchez. Il cileno, dichiarato calciatore in esubero, continua a rifiutare tutte le destinazione prospettategli perché vuole un campionato top. L’ex Udinese guadagna oltre 7 milioni all’anno e, secondo La Gazzetta dello Sport, la mancata cessione del cileno bloccherebbe la probabile entrata di Dybala.

Per favorire l’ingresso dell’argentino ed andare a rinforzare l’attacco di Simone Inzaghi, servirebbero le cessioni di Dzeko e Correa, ma al momento non sono pervenute offerte per nessuno dei due protagonisti della casacca nerazzurra.

